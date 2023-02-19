Військова адміністрація повідомила чи відключатимуть світло в Києві

В столиці не відключатимуть світло 20 лютого, але є умова

У понеділок, 20 лютого, у Києві не планують відновлювати застосування відключень електроенергії. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Telegram.

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«Укренерго» не надавав обмежень споживання електроенергії у столиці. Це дозволяє не вимикати світло у Києві», - зазначають у відомстві.

При цьому в КМВА попередили, що внаслідок пошкодження мереж «Укренерго» в окремих енерговузлах можливі відключення світла згідно з графіком.

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Нагадаємо, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години.

До слова, за даними Офісу президента України, у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого російські окупанти планують запустити три хвилі ракет по Україні.