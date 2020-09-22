Епідемія в Києві: Кличко оприлюднив свіжу статистику
Минулої доби до лікарні потрапили 52 пацієнти з Covid-19
За минулу добу, 21 вересня, у Києві виявили ще 270 хворих на коронавірус, із них - 33 дитини. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.
«7 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 325 киян», - написав він.
Зокрема захворіли:
- 136 жінок віком від 19 до 85 років,
- 111 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв,
- 11 дівчаток від 2 до 16 років,
- 22 хлопчики від 7 місяців до 16 років.
Захворіли, зокрема, 8 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 52 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужала за минулу добу 61 людина. Всього коронавірус подолали 5929 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 43 та в Дарницькому – 39, а також 38 випадків в Дніпровському районі столиці.
«Пам’ятай про головні правила безпеки — носіть маски, користуйтесь антисептиками, дотримуйтесь соціальної дистанції. Бережіть себе!» - наголосив Кличко.
-
Всього181237
-
Хворіють97694
-
Одужали79901
-
Померли3642
Як повідомлялося, станом на ранок 22 вересня у Києві підтверджено 20028 випадків захворювання на Covid-19. За добу у Києві коронавірус виявлено у 270 осіб.