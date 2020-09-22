Епідемія в Києві: Кличко оприлюднив свіжу статистику



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Статистика захворюваності на коронавірус у Києві станом на 22 вересня Джерело: пресслужба мера Києва

Минулої доби до лікарні потрапили 52 пацієнти з Covid-19

За минулу добу, 21 вересня, у Києві виявили ще 270 хворих на коронавірус, із них - 33 дитини. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

«7 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 325 киян», - написав він.

Зокрема захворіли:

136 жінок віком від 19 до 85 років,

111 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв,

11 дівчаток від 2 до 16 років,

22 хлопчики від 7 місяців до 16 років.

Захворіли, зокрема, 8 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 52 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужала за минулу добу 61 людина. Всього коронавірус подолали 5929 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 43 та в Дарницькому – 39, а також 38 випадків в Дніпровському районі столиці.

«Пам’ятай про головні правила безпеки — носіть маски, користуйтесь антисептиками, дотримуйтесь соціальної дистанції. Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 181237

Хворіють 97694

Одужали 79901

Померли 3642

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Як повідомлялося, станом на ранок 22 вересня у Києві підтверджено 20028 випадків захворювання на Covid-19. За добу у Києві коронавірус виявлено у 270 осіб.