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    Епідемія в Києві: Кличко оприлюднив свіжу статистику

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    Статистика захворюваності на коронавірус у Києві станом на 22 вересня - Епідемія в Києві: Кличко оприлюднив свіжу статистику
    Статистика захворюваності на коронавірус у Києві станом на 22 вересня
    Джерело: пресслужба мера Києва

    Минулої доби до лікарні потрапили 52 пацієнти з Covid-19

    За минулу добу, 21 вересня, у Києві виявили ще 270 хворих на коронавірус, із них - 33 дитини. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

    «7 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 325 киян», - написав він. 

    Зокрема захворіли:

    • 136 жінок віком від 19 до 85 років,
    • 111 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв,
    • 11 дівчаток від 2 до 16 років,
    • 22 хлопчики від 7 місяців до 16 років. 

    Захворіли, зокрема, 8 медиків.

    До лікарень столиці госпіталізували 52 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужала за минулу добу 61 людина. Всього коронавірус подолали 5929 мешканців Києва.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 43 та в Дарницькому – 39, а також 38 випадків в Дніпровському районі столиці.

    «Пам’ятай про головні правила безпеки — носіть маски, користуйтесь антисептиками, дотримуйтесь соціальної дистанції. Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      181237
    • Хворіють
      97694
    • Одужали
      79901
    • Померли
      3642

    Як повідомлялося, станом на ранок 22 вересня у Києві підтверджено 20028 випадків захворювання на Covid-19. За добу у Києві коронавірус виявлено у 270 осіб. 

    Віталій Кличко Київ епідемія кияни коронавірус
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