Covid-19 у лавах поліції: за добу виявлено 124 хворих
Працівники системи МВС - другі після лікарів за рівнем захворюваності на коронавірус
За минулу добу, 21 вересня, коронавірус виявлено 124 правоохоронців Міністерства внутрішніх справ України.
Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.
Найбільшу кількість інфікувань зафіксовано у Харківській області -12 осіб, Дніпропетровській – 9, Житомирській – 9 та у Києві - 25 випадків.
Всього за час пандемії серед правоохоронців підтвердили 4849 випадків Covid-19, одужало 4357 осіб, летальних випадків - 13.
Працівники системи МВС - другі не тільки за ступенем ризику зараження після лікарів, а за фактичним рівнем захворюваності.
Нагадуємо, нещодавно заступник міністра Антон Геращенко повідомив, кожного дня у понад 100 правоохоронців виявляють Covid-19.
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Всього181237
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Хворіють97694
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Одужали79901
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Померли3642
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 21 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2884 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 22 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 181237 людей.