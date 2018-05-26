Фінал Ліги чемпіонів: «Реал» двічі забив і вивів свою команду вперед
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Розсилка
Рахунок на 69 хвилині матчу - 2:1Нападник «Реалу» Карім Бензема забив гол і вивів свою команду вперед. Проте вже через кілька хвилин Садіо Мане зрівняв рахунок. Через три хвилини «Реал» знову забив гол. Рахунок на 69 хвилині матчу - 2:1
На початку другого тайму вершкові почали пресинг мерсесайдців. На 47 хвилині рикошетом від Лалани м'яч потрапив на ногу Іско, який пробив по воротах. М'яч влучив у отвір воріт.
Але вже на 50 хвилині після помилки голкіпера Ліверпуля Бензема забив гол. Голкіпер намагався ввести м'яч у гру - покотив м'яч, але поряд був нападник«Реала», від якого м'яч потрапив у ворота.
Ворота вершкових не довго були порожніми. Садіо Мане після кутового забиває «Реалу».
Через три хвилини «Реал» знову забив гол. Автор голу — Гарет Бейл, який вийшов на заміну Іско кілька хвилин тому. Неймовірний гол ударом в падінні через себе. Бейл вперше у грі торкнувся м'яча.
WHAT A GOAL FROM GARETH BALE!!!!! pic.twitter.com/e6X7WXpTBZ— Ryan. (@Vintage_Utd) 26 травня 2018 р.
Зазначимо, що 26 травня у Києві на НСК «Олімпійський» проходить фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому головний єврокубковий трофей розіграють іспанський «Реал» (Мадрид) і англійський «Ліверпуль». Початок матчу - о 21.45.
Нагадаємо, стало відомо, скільки іноземних вболівальників приїхали в Київ на фінал Ліги чемпіонів.