Фінали Ліги чемпіонів внесли корективи у святкування Дня Києва

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Цього року День Києва і День столиці будуть футбольними

Цього року День Києва та День столиці відзначатимуть 27 травня – після проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА. Про це в рамках розширеного засідання Колегії Київської міської державної адміністрації повідомила директор Департаменту культури КМДА Діана Попова.

«Цього року День Києва і День столиці будуть футбольними. Відзначатимуть свята 27 травня із 13:00 на території Фестивального містечка Ліги чемпіонів, що наразі монтується на Хрещатику. Із 13:00 ми вступаємо у свої права на головній сцені», – розповіла вона.

Попова повідомила, що з бюджету міста на проведення і організацію святкових заходів із нагоди Дня Києва і Дня столиці виділено 200 тисяч гривень.

Передбачено виступи хорів і ансамблів, буде проведено танцювальний флешмоб, DRUM ART SHOW, dj-сети, а також вітальну промову скаже міський голова Віталій Кличко.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня о 21:45 на НСК «Олімпійський». У фінал вийшли ФК «Реал Мадрид» та ФК «Ліверпуль».

У сезоні 2017/18 фінал Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок відбудеться 24 травня о 19:00 на стадіоні ім. Валерія Лобановського. У фіналі – ФК «Вольсбург» та ФК «Ліон».

Нагадаємо також, що у ніч із 26 на 27 травня роботу міського пасажирського транспорту продовжать на 3 години, організувавши перевезення існуючими маршрутами міського наземного пасажирського транспорту, які проходять біля станцій столичного метро (після проходження останніх поїздів).

У КМДА заявили, що Київ готовий до фіналів Ліги чемпіонів.