Наразі на об'єкті триває облаштування інженерних мереж, а також монтаж тунелепрохідницького щита «Вікторія», який має прокласти лівий тунель між «Сирцем» і «Мостицькою»

У новій редакції інвестиційного плану Києва на 2027 рік терміни реалізації ключових проєктів столичного метрополітену зсунули на кілька років уперед. Зокрема, завершення будівництва гілки метро від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар разом з електродепо тепер розраховане до 2035 року. Про це свідчить аналіз оновленого портфеля міських інвестицій, проведений виданням «Трамвай», інформує «Главком».

Ще у вересневій редакції міського інвестиційного плану терміном завершення всього проєкту метро на Виноградар значився 2028 рік. При цьому в оновленому документі дати відкриття перших двох станцій цієї ділянки – «Мостицької» та «Варшавської» не вказані.

Орієнтовна вартість усього проєкту становить 23,34 млрд грн (це загальна оцінка на весь період будівництва, а не сума видатків на 2027 рік). Наразі на об'єкті триває облаштування інженерних мереж, а також монтаж тунелепрохідницького щита «Вікторія», який має прокласти лівий тунель між «Сирцем» і «Мостицькою». Точних дат запуску руху поїздів підрядник поки не називає.

Окрім гілки на Виноградар, столична влада відтермінувала й інші великі інфраструктурні проєкти метрополітену:

Метро на Троєщину (разом із депо): термін реалізації перенесли з 2033 на 2037 рік.

Станція «Львівська брама»: будівництво вестибюлів зсунули з 2029 на 2033 рік.

Станція «Вокзальна»: реставрацію та будівництво другого виходу перенесли з 2029 на 2032 рік.

Нагадаємо, у Києві завершилося будівництво тунелю метро на Виноградар під проспектом Європейського Союзу. Наразі на цій ділянці триває перенесення інженерних мереж та відновлення дорожнього покриття, а рух транспорту планують відкрити до Різдва.

До слова, 27 листопада 2026 року включно на ескалаторах 16 станцій київського метрополітену звучатиме фрагмент опери «Креонт» композитора Дмитра Бортнянського. Аудіозапис транслюватимуть у вечірній час. Проєкт приурочений до 250-річчя прем’єри твору, яка відбулася 26 листопада 1776 року у Венеції.