Фракція ЄС просить Кличка зупинити продаж алкоголю у столиці

Марина Порошенко переконана: столиця має бути прикладом стійкості та боротьби у всіх її проявах

Вільний продаж алкоголю створює додаткові складнощі в організації правопорядку та захисті столиці, – Марина Порошенко

Фракція «Європейська Солідарність» у Київраді вважає передчасним рішення міської влади щодо скасування заборони на продаж алкоголю в столиці в умовах воєнного стану. Про це у відеозверненні сказала Голова Постійної комісії Київради з питань охорони здоров‘я та соціальної політики Марина Порошенко.

«Дозвіл купувати алкоголь призвів вже у перший день до низки проблем у місті та великої кількості людей у стані алкогольного сп’яніння», – констатує Марина Порошенко.

«Європейська Солідарність» у Київраді закликала міського голову Віталія Кличка та голову військової адміністрації Миколу Жирнова скасувати це рішення та залишити в силі повну заборону на продаж алкогольних напоїв у Києві.

«Військовослужбовці нашої фракції наголошують, що вільний продаж алкоголю створює додаткові складнощі в організації правопорядку, захисті столиці та забезпеченні ефективної оборони міста», – наголошує Марина Порошенко.

«Це також може призвести і до зниження концентрації уваги мирних мешканців столиці під час ракетних обстрілів і повітряної тривоги», – наголошує Марина Порошенко.

Вона переконана: столиця має бути прикладом стійкості та боротьби у всіх її проявах.

«Незважаючи на суттєві успіхи по звільненню низки населених пунктів Київської області, ситуація досі залишається напруженою. Киянам поки не час розслаблятися та поводитись безвідповідально. Тому замість алкоголю краще пити воду, каву та чай і концентрувати всі зусилля на найважливішому завданні – перемозі та збереженні життів українців», – переконана Марина Порошенко.

Тому фракція «Європейської Солідарності» у Київській міськраді закликає міську владу ухвалити відповідальне рішення і продовжити заборону на продаж алкогольних напоїв у столиці – резюмує Марина Порошенко.