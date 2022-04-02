Що робити для відновлення звільнених від ворога територій Київщини, Чернігівщини і Сумщини

Для якнайшвидшого відновлення життя на звільнених територіях потрібна титанічна робота

Першочерговим завданням на сьогодні є складання карт мінних полів навколо місць дислокації орків

Мовою оригіналу

Что нужно сделать прямо сейчас, для того, чтобы поскорее восстановить освобождённые от врага территории на Киевщина, Черниговщине, Сумщине?

В первую очередь, это собрать тела погибших мирных жителей и наших Героев.

Зафиксировать факты военных преступлений и геноцида Украинского Народа.

Только в Ирпене за последние двое суток было найдено более трех десятков тел мирных жителей, которые были расстреляны или умерли от ран нанесенных оккупантами, не получив элементарной медицинской помощи. Сегодня такая работа начата в Буче.

Во вторых, это проверить на наличие мин основные объекты гражданской инфраструктуры.

Такая работа с первых же часов после освобождения, проводятся нашими спасателями.

При этом надо четко осознавать, что очистка территории от мин займет много месяцев если не лет.

Первоочередной задачей на сегодня, является составление карт минных полей вокруг мест дислокации орков.

Эти карты должны быть доступны каждому в его смартфоне с функцией геолокации и сигнализации о приближении к опасной зоне.

Такая работа уже начата ДСНС совместно с МинЦифры и компаниями имеющими компетенцию в данном вопросе.

Сразу скажу, что я не рекомендую грибникам этим летом и осенью ходить по грибы на территориях активных боевых действий.

В третьих, надо как можно скорее дать вернуться в своим родные дома нашим гражданам.

Именно они и только они смогут навести порядок в своих родных сёлах и городах. Вернуть жизнь на их улицы.

Для скорейшего восстановления жизни на освобожденных территориях, потребуется титаническая работа энергетиков, служб водопровода и водоотведения, газовщиков в тесной координации с местными властями.

Вся бумажная волокита и бюрократия ранее сопутствовавшая подключению к сетям, должна быть отброшена!

Решения должны приниматься немедленно и исполняться быстро!

Именно на выполнение этих трёх первоочерёдных задач и должна быть нацелена работа государственной и местной власти сейчас.

Джерело: блог Антона Геращенко

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.