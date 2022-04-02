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    Святогірська лавра підтоплена через зруйновану дамбу (відео)

    Святогірська лавра підтоплена через зруйновану дамбу (відео)

    Сіверський Донець вийшов із берегів через знищення дамби на Оскольському водосховищі

    Річка Сіверський Донець виходить із берегів через підрив дамби у Харківській області. Про це повідомляють «Новости Донбасса».

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    Дамбу на Оскольському водосховищі було зруйновано наприкінці березня. Вода розлилася у південному напрямку і вже дійшла до Студенку та Святогірська в Донецькій області.

    Депутат Святогірської міської ради Віталій Мороз опублікував на своїй сторінці у Facebook відео наслідків розливу Сіверського Дінця навпроти Святогірської Лаври.

    Оскольське водосховище є головним джерелом водопостачання для міста Ізюм.

    Раніше стало відомо про загрозу затоплення села Демидів на Київщині після того, як зупинила роботу насосна станція, що перекачувала воду річки Ірпінь до Київського водосховища.

    Читайте також: Арестович розповів, чому навіть після захоплення дамби вода до Криму не пішла

    Теги: росія окупанти депутат вода війна Донеччина Україна річка водопостачання окупація #stoprussia
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    Святогірська лавра підтоплена через зруйновану дамбу (відео)