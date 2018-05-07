  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Герб Києва на Північному мосту замінять за 4 млн грн

    Оголошено тендер на виготовлення та заміну герба
    Комунальне підприємство «Київавтошляхміст» оголосило тендер на виготовлення та заміну герба Києва на Північному мосту через Дніпро. Про це повідомляється на сайті державних закупівель ProZorro. Очікувана вартість послуги складає майже 4 млн грн. Завершити роботи планують до кінця року. Новий герб має бути виготовлений із литого
    • Сьогодні, 15:00
    • Розсилка
    Герб Києва на Північному мосту
    Герб Києва на Північному мосту

    Оголошено тендер на виготовлення та заміну герба

    Комунальне підприємство «Київавтошляхміст» оголосило тендер на виготовлення та заміну герба Києва на Північному мосту через Дніпро. Про це повідомляється на сайті державних закупівель ProZorro.

    Очікувана вартість послуги складає майже 4 млн грн. Завершити роботи планують до кінця року.

    Новий герб має бути виготовлений із литого полімер-композитного матеріалу і пофарбовано у білий, чорний та сірий кольори. Його висота складе 5,5 метрів.

    Два шестиметрові герби Києва розташовано на пілонах Північного мосту на висоті 110 метрів. Їх встановили під час зведення Московського мосту в 1976 році. Каркаси гербів виконано з міді і латуні, а ззовні обшито мідними пластинами. На них було зображено серп і молот, зірку, листя каштана та лук зі стрілою.

    За останні кілька років невідомі розібрали частину гербів, викравши мідні пластини. Той, що видно з правого берега, знищено практично повністю.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Герб Києва на Північному мосту замінять за 4 млн грн
    Герб Києва на Північному мосту замінять за 4 млн грн
    Герб Києва на Північному мосту замінять за 4 млн грн

    Як повідомлялося, Комунальне підприємство «Інженерний центр» оголосило черговий тендер на реконструкцію сходів в районі Пейзажній алеї – від Десятинного провулку до вулиці Гончарної – та благоустрій території. Очікувана вартість робіт складає 38,3 млн грн.

    Джерело: Хмарочос

    Читайте також
    Київ тендер ProZorro
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ