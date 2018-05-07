Герб Києва на Північному мосту замінять за 4 млн грн

Оголошено тендер на виготовлення та заміну герба

Комунальне підприємство «Київавтошляхміст» оголосило тендер на виготовлення та заміну герба Києва на Північному мосту через Дніпро. Про це повідомляється на сайті державних закупівель ProZorro. Очікувана вартість послуги складає майже 4 млн грн. Завершити роботи планують до кінця року. Новий герб має бути виготовлений із литого



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Герб Києва на Північному мосту

Оголошено тендер на виготовлення та заміну герба

Комунальне підприємство «Київавтошляхміст» оголосило тендер на виготовлення та заміну герба Києва на Північному мосту через Дніпро. Про це повідомляється на сайті державних закупівель ProZorro.

Очікувана вартість послуги складає майже 4 млн грн. Завершити роботи планують до кінця року.

Новий герб має бути виготовлений із литого полімер-композитного матеріалу і пофарбовано у білий, чорний та сірий кольори. Його висота складе 5,5 метрів.

Два шестиметрові герби Києва розташовано на пілонах Північного мосту на висоті 110 метрів. Їх встановили під час зведення Московського мосту в 1976 році. Каркаси гербів виконано з міді і латуні, а ззовні обшито мідними пластинами. На них було зображено серп і молот, зірку, листя каштана та лук зі стрілою.

За останні кілька років невідомі розібрали частину гербів, викравши мідні пластини. Той, що видно з правого берега, знищено практично повністю.

Як повідомлялося, Комунальне підприємство «Інженерний центр» оголосило черговий тендер на реконструкцію сходів в районі Пейзажній алеї – від Десятинного провулку до вулиці Гончарної – та благоустрій території. Очікувана вартість робіт складає 38,3 млн грн.

Джерело: Хмарочос