Головна ялинка країни змогла доїхати лише до Львова

Ялинку мали доставити до Києва у неділю 3 грудня, однак через сніпопад на Заході України її перевезення було відкладено

Головна новорічна ялинка, яку сьогодні вранці відправили з Івано-Франківської області до Києва, наразі прибула до Львова. Про це повідомили представники проекту Folk Ukraine у Facebook. «Головний символ Нового Року вже проїжджає Львів! Долаючи засніжені дороги, кілометр за кілометром наша ялинка наближається до Києва», - йдеться у



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Ялинку мали доставити до Києва у неділю 3 грудня, однак через сніпопад на Заході України її перевезення було відкладено

Головна новорічна ялинка, яку сьогодні вранці відправили з Івано-Франківської області до Києва, наразі прибула до Львова. Про це повідомили представники проекту Folk Ukraine у Facebook.

«Головний символ Нового Року вже проїжджає Львів! Долаючи засніжені дороги, кілометр за кілометром наша ялинка наближається до Києва», - йдеться у повідомленні.

Організатори святкувань запевнили, що про ялинку під час транспортування дбають, і «жодна гілочка з неї ще не впала».

«Сподіваємося, що вже завтра вранці наша красуня буде в Києві, та ми почнемо її встановлювати! - зазначили у Folk Ukraine.

У понеділок 4 грудня о 8:00 автомобіль з ялинкою виїхав з території Івано-Франківської області до Києва.

Нагадаємо, ялинку мали доставити до Києва у неділю 3 грудня, однак через сніпопад на Заході України її перевезення було відкладено.