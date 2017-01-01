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    Головна ялинка країни змогла доїхати лише до Львова

    Ялинку мали доставити до Києва у неділю 3 грудня, однак через сніпопад на Заході України її перевезення було відкладено
    Головна новорічна ялинка, яку сьогодні вранці відправили з Івано-Франківської області до Києва, наразі прибула до Львова. Про це повідомили представники проекту Folk Ukraine у Facebook. «Головний символ Нового Року вже проїжджає Львів! Долаючи засніжені дороги, кілометр за кілометром наша ялинка наближається до Києва», - йдеться у
    • Сьогодні, 18:00
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    Ялинку мали доставити до Києва у неділю 3 грудня, однак через сніпопад на Заході України її перевезення було відкладено

    Головна новорічна ялинка, яку сьогодні вранці відправили з Івано-Франківської області до Києва, наразі прибула до Львова. Про це повідомили представники проекту Folk Ukraine у Facebook.

    «Головний символ Нового Року вже проїжджає Львів! Долаючи засніжені дороги, кілометр за кілометром наша ялинка наближається до Києва», - йдеться у повідомленні.

    Організатори святкувань запевнили, що про ялинку під час транспортування дбають, і «жодна гілочка з неї ще не впала».

    «Сподіваємося, що вже завтра вранці наша красуня буде в Києві, та ми почнемо її встановлювати! - зазначили у Folk Ukraine.

    У понеділок 4 грудня о 8:00 автомобіль з ялинкою виїхав з території Івано-Франківської області до Києва.

    Нагадаємо, ялинку мали доставити до Києва у неділю 3 грудня, однак через сніпопад на Заході України її перевезення було відкладено.

     

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