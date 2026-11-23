У понеділок, 23 листопада, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської атаки 22 листопада. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної державної адміністрації (КОВА).

На знак скорботи та пам’яті на Київщині будуть приспущені державні прапори України. Проведення розважальних закладів буде обмежено.

«Прошу поставитись до цього з повагою та розумінням, і також обмежити гучне виконання музики в області», – зауважив начальник КОВА Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, на Київщині 22 листопада, під час чергової атаки РФ, БпЛА вдарив по багатоповерхівці у селищі Димер. У будинку зруйнувався під’їзд з першого по п’ятий поверх. Під завалами залишились люди. Пошуки ведуть рятувальники, кінологічні групи та інші фахівці, розгорнуто штаб допомоги мешканцям.

Близько 12 години з-під завалі зруйнованого під’їзду деблокували тіло жінки. На той час зниклими безвісти вважалися 15 людей, серед них двоє дітей: 12-річна дівчинка та хлопчик семи років.

Станом на ранок 23 листопада, рятувальники дістали 11 тіл людей з-під завалів житлового будинку, пошкодженого російським безпілотником уранці 22 листопада. Під завалами можуть залишатися ще 11 людей, які не виходять на зв’язок. Під час пошукової операції вже демонтовано понад 25 плит перекриття.

Для постраждалих розгорнуто штаб допомоги в укритті дитсадка «Зернятко» на вул. Освітянській, 4. Там працюють соціальні служби, волонтери й психологи. Мешканцям пошкоджених осель видають плівку та плити для тимчасового ремонту.