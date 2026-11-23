Обмеження діятимуть з понеділка, 23 листопада, до 11 грудня: із 9:30 до 16:00, окрім вихідних днів

У Києві до 11 грудня трамваї № 16 тимчасово призупинять рух. Зміни пов’язані з ремонтом колій на вул. Героїв Дніпра. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що з 9:30 до 16:00, окрім вихідних днів, трамваї № 16 не курсуватимуть.

Для перевезення пасажирів збільшать кількість рухомого складу на трамвайному маршруті № 11.

У комунальному підприємстві просять пасажирів враховувати зміни під час планування маршрутів.

Нагадаємо, 16 листопада фахівці комунального підприємства «Київпастранс» поступово почали відновлювати рух електротранспорту в столиці, який було зупинено після чергової масованої атаки ворога.

До слова, на мосту Патона працює світлофорне регулювання реверсивної смуги руху. Це дозволяє змінювати напрямок руху однією зі смуг залежно від транспортного навантаження на міст у різний час доби. Фахівці КП «Центр організації дорожнього руху» облаштували спеціальні реверсивні світлофори, що регулюють рух цією смугою.