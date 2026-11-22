Рятувальники продовжують пошуки під завалами п'ятиповерхівки в Димері

У Димері, що на Київщині, рятувальники дістали тіло загиблої людини з-під завалів житлового будинку, пошкодженого російським безпілотником уранці 22 листопада. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника ОВА Тимура Ткаченка.

За даними Ткаченка, станом на 12:02 кількість постраждалих зросла до трьох. У жінки 1972 року народження медики зафіксували гостру реакцію на стрес. Їй надають допомогу на місці, госпіталізації не потрібна.

Раніше Ткаченко повідомляв, що підлітка з множинними уламковими пораненнями руки доправили до лікарні, а 22-річній дівчині з різаними ранами стопи медики надали допомогу на місці.

Наразі вважаються безвісно зниклими 15 людей, серед них двоє дітей: 12-річна дівчинка та хлопчик 7 років.

Для постраждалих розгорнуто штаб допомоги в укритті дитсадка «Зернятко» на вул. Освітянській, 4. Там працюють соціальні служби, волонтери й психологи. Мешканцям пошкоджених осель видають плівку та плити для тимчасового ремонту.

Нагадаємо, російський безпілотник частково зруйнував під’їзд п'ятиповерхівки в Димері. Рятувальники евакуювали дев'ятьох людей і локалізували пожежу. До повідомлення про загиблу людину президент Володимир Зеленський заявляв, що 14 людей не виходили на зв’язок.