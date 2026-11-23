У Святошинському районі Києва внаслідок російської атаки зафіксовано падіння уламків безпілотників на території одразу двох закладів освіти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

За інформацією міського голови, за однією з адрес уламки впали на територію навчального закладу без подальшого займання.

В цьому ж районі зафіксовано ще одне влучання уламків БпЛА на територію іншого закладу освіти. На місця подій прямують екстрені служби.

Раніше Кличко повідомив, що у Подільському районі уламки дрона впали на складську будівлю без подальшого займання.

Станом на 07:01 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу, а Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ворожих безпілотників. У столиці запроваджували жовтий рівень небезпеки. О 07:23 пролунав відбій – ця тривога стала другою від початку доби.

Нагадаємо, у Києві внаслідок російських обстрілів зазнав пошкоджень уже 341 заклад освіти, а в один зі столичних коледжів ворог влучав шість разів. Йдеться про коледж у Святошинському районі столиці. Через постійну загрозу та неодноразові влучання міська влада цього року ухвалила рішення перевести студентів до безпечнішого приміщення. Решту пошкоджених шкіл і дитсадків у столиці продовжують відновлювати. На відновлення пошкоджених внаслідок російських атак закладів освіти вже спрямували понад 476 млн грнн.

Раніше заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому» також повідомив, що міська влада готова оперативно продовжити зимові канікули у столичних школах, якщо цього вимагатиме погодна, безпекова або енергетична ситуація в місті.