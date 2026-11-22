У Вишневому внаслідок атаки російського БпЛА на супермаркет загинули троє людей, ще 15 постраждали. Наслідки влучання показали рятувальники, інформує «Главком».

Як повідомив міський голова Вишневого Ілля Діков, серед загиблих – жінка 1990 року народження, а у числі постраждалих є троє дітей.

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Пошкоджений дах та приміщення магазину. Також загорілися стелажі з продукцією. Пожежу ліквідовано.

Нагадаємо, у липні цього року у Вишневому внаслідок російського удару вибухнув склад боєприпасів одного з підприємств «Укроборонпрому». Президент України Володимир Зеленський повідомив про відкриття кримінального провадження та анонсував кадрові рішення за підсумками розслідування.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ заявляв, що об'єкт, на якому сталася детонація, не належав до сфери управління Збройних сил України та не перебував у їхньому підпорядкуванні.

До речі, «Главком» побував на місці трагедії у Вишневому на третій день після атаки і поспілкувався з місцевими мешканцями, які втратили дім, а дехто – рідних.