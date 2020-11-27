  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Головою Київської облради з другої спроби обрали «слугу» Склярова

    • Розсилка
    Київську обласну раду очолить&nbsp;представник &laquo;Слуги народу&raquo; Олександр Скляров - Головою Київської облради з другої спроби обрали «слугу» Склярова
    Київську обласну раду очолить представник «Слуги народу» Олександр Скляров
    Фото: Київська облрада

    Ярослав Москаленко з фракції «За майбутнє» має намір оскаржувати результати голосування

    Головою Київської обласної ради з другої спроби (перша була 25 листопада) обрано представника «Слуги народу» Олександра Склярова, який є першим заступником голови обладміністрації.

    Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    Перед цим депутати проголосували за внесення змін в бюлетені, лишивши в ньому лише прізвище Склярова.

    За Склярова шляхом таємного голосування проголосували представники «Слуги народу», «Батьківщини» та ОПЗЖ. Він отримав 44 голоси при необхідних 43.

    Його єдиний суперник – Ярослав Москаленко з фракції «За майбутнє» – вже після початку голосування взяв самовідвід і пообіцяв оскаржувати результати голосування.

    Нагадаємо, 25 листопада Київська облрада не змогла обрати голову

    Народна депутатка з фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар заявила, що у новообраній обласній раді Київщини фактично утворилась коаліція «Слуги народу», ОПЗЖ та «Батьківщини». 

    Як відомо, перше засідання новообраної Київської облради відбулося 20 листопада.

     Читайте також: Банкова проти Коломойського. Кому дістануться ключі від Київської облради?
    Теги: Європейська солідарність депутат Київська облрада Київщина партія Слуга народу За майбутнє
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies