Головою Київської облради з другої спроби обрали «слугу» Склярова

Ярослав Москаленко з фракції «За майбутнє» має намір оскаржувати результати голосування

Головою Київської обласної ради з другої спроби (перша була 25 листопада) обрано представника «Слуги народу» Олександра Склярова, який є першим заступником голови обладміністрації.

Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Перед цим депутати проголосували за внесення змін в бюлетені, лишивши в ньому лише прізвище Склярова.

За Склярова шляхом таємного голосування проголосували представники «Слуги народу», «Батьківщини» та ОПЗЖ. Він отримав 44 голоси при необхідних 43.

Його єдиний суперник – Ярослав Москаленко з фракції «За майбутнє» – вже після початку голосування взяв самовідвід і пообіцяв оскаржувати результати голосування.

Нагадаємо, 25 листопада Київська облрада не змогла обрати голову.

Народна депутатка з фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар заявила, що у новообраній обласній раді Київщини фактично утворилась коаліція «Слуги народу», ОПЗЖ та «Батьківщини».

Як відомо, перше засідання новообраної Київської облради відбулося 20 листопада.