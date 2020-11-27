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    У Київській облраді сформувалась коаліція «Слуг народу» та ОПЗЖ – Сюмар

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    <span>За результатами підрахунку голосів жоден з кандидатів в голови облради 25 листопада не набрав більшості</span> - У Київській облраді сформувалась коаліція «Слуг народу» та ОПЗЖ – Сюмар
    За результатами підрахунку голосів жоден з кандидатів в голови облради 25 листопада не набрав більшості

    «Очевидно, що є сьогодні така задача від Офісу президента – взяти під контроль Київську обласну раду, і їх жодним чином не турбує коаліція з «Опозиційною платформою – За життя»

    У новообраній обласній раді Київщини фактично утворилась коаліція «Слуги народу», ОПЗЖ та «Батьківщини». Про це повідомила народна депутатка з фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар.

    З її слів, партія влади спільно із своїми політичними партнерами із порушенням регламенту намагається взяти під контроль облраду і протиснути на посаду голови ради свого кандидата. Вона пояснила, що для цього намагаються провести голосування окремими бюлетенями – хоча за регламентом бюлетень має бути один із включеними до нього кандидатурами.

    «Фактично коаліція, яка тут існує – «Слуга народу», «Батьківщина» і ОПЗЖ, – не довіряють своїм депутатам, тому виступили проти початкового бюлетеня, де було двоє кандидатів. Через недовіру до власних депутатів і маючи таке завдання, очевидно, від Офісу президента провести свого кандидата від «Слуги народу» Склярова, це відбувається під наглядом і окремими бюлетенями. За це була боротьба. Як і за спробу вивести із зали людину, яка за даними колег-депутатів хвора на ковід, але її привели якраз для цього голосування», – наголосила Сюмар.

    «Очевидно, що є сьогодні така задача від Офісу президента – взяти під контроль Київську обласну раду, і їх жодним чином не турбує коаліція з «Опозиційною платформою –  За життя», – наголошує Сюмар.

    Вона нагадала, що ще перед місцевими виборами були заяви про те, що саме такі коаліції буде формувати «Слуга народу». «Зараз у Київській обласній раді саме це і відбувається – із численними порушеннями регламенту, переписуванням попереднього порядку голосування, який був визначений відповідно до регламенту», – зауважує Вікторія Сюмар.

    Раніше повідомлялося, що Київська облрада не змогла обрати голову

    Нагадаємо, перше засідання новообраної Київської облради відбулося 20 листопада.

     Читайте також: Банкова проти Коломойського. Кому дістануться ключі від Київської облради?

     

    Теги: коаліція Батьківщина Європейська солідарність Київщина Вікторія Сюмар Опозиційна платформа — За життя партія Слуга народу
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