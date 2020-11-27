У Київській облраді сформувалась коаліція «Слуг народу» та ОПЗЖ – Сюмар

«Очевидно, що є сьогодні така задача від Офісу президента – взяти під контроль Київську обласну раду, і їх жодним чином не турбує коаліція з «Опозиційною платформою – За життя»

У новообраній обласній раді Київщини фактично утворилась коаліція «Слуги народу», ОПЗЖ та «Батьківщини». Про це повідомила народна депутатка з фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар.

З її слів, партія влади спільно із своїми політичними партнерами із порушенням регламенту намагається взяти під контроль облраду і протиснути на посаду голови ради свого кандидата. Вона пояснила, що для цього намагаються провести голосування окремими бюлетенями – хоча за регламентом бюлетень має бути один із включеними до нього кандидатурами.

«Фактично коаліція, яка тут існує – «Слуга народу», «Батьківщина» і ОПЗЖ, – не довіряють своїм депутатам, тому виступили проти початкового бюлетеня, де було двоє кандидатів. Через недовіру до власних депутатів і маючи таке завдання, очевидно, від Офісу президента провести свого кандидата від «Слуги народу» Склярова, це відбувається під наглядом і окремими бюлетенями. За це була боротьба. Як і за спробу вивести із зали людину, яка за даними колег-депутатів хвора на ковід, але її привели якраз для цього голосування», – наголосила Сюмар.

«Очевидно, що є сьогодні така задача від Офісу президента – взяти під контроль Київську обласну раду, і їх жодним чином не турбує коаліція з «Опозиційною платформою – За життя», – наголошує Сюмар.

Вона нагадала, що ще перед місцевими виборами були заяви про те, що саме такі коаліції буде формувати «Слуга народу». «Зараз у Київській обласній раді саме це і відбувається – із численними порушеннями регламенту, переписуванням попереднього порядку голосування, який був визначений відповідно до регламенту», – зауважує Вікторія Сюмар.

Раніше повідомлялося, що Київська облрада не змогла обрати голову.

Нагадаємо, перше засідання новообраної Київської облради відбулося 20 листопада.