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    Суспільство

    На Закарпатті за перший тиждень жовтня на ГРВІ захворіли майже три тисячі людей

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    Серед хворих 66% - це діти до 17 років&nbsp; - На Закарпатті за перший тиждень жовтня на ГРВІ захворіли майже три тисячі людей
    Серед хворих 66% - це діти до 17 років 

    Показник захворюваності становить 221,5 на 100 тисяч населення та знаходиться нижче визначеного епідемічного порогу майже вдвічі, - медик

    На Закарпатті у перший тиждень жовтня з 30.09 по 06.10.2019 року спостерігається невисока інтенсивність епідемічного процесу з гострих респіраторних інфекцій.

    Про таке повідомила лікар-епідеміолог відділення організації епідеміологічних досліджень Закарпатського обласного лабораторного Центру МОЗ України Любов Данич.

    Данич зазначила, що кількість звернень до медичних закладів області становить 2 778 осіб.

    «Інтенсивний показник захворюваності становить 221,5 на 100 тисяч населення та знаходиться нижче визначеного епідемічного порогу майже вдвічі. Серед хворих 66% - це діти до 17 років (1840 випадків) та 34% дорослі (938 випадків)», - поінформувала лікар.

    За словами лікаря, на стаціонарному лікуванні наразі знаходяться 4% пацієнтів, серед них традиційно найбільша кількість дітей віком до 4 років.

     Як повідомлялося, на Прикарпатті починається епідемія грипу та ГРВІ.

    Також на Донеччині у школах оголосили карантин через ГРВІ.

     

    Закарпаття діти лікар грип епідемія карантин населення
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