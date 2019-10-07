На Закарпатті за перший тиждень жовтня на ГРВІ захворіли майже три тисячі людей
Показник захворюваності становить 221,5 на 100 тисяч населення та знаходиться нижче визначеного епідемічного порогу майже вдвічі, - медик
На Закарпатті у перший тиждень жовтня з 30.09 по 06.10.2019 року спостерігається невисока інтенсивність епідемічного процесу з гострих респіраторних інфекцій.
Про таке повідомила лікар-епідеміолог відділення організації епідеміологічних досліджень Закарпатського обласного лабораторного Центру МОЗ України Любов Данич.
Данич зазначила, що кількість звернень до медичних закладів області становить 2 778 осіб.
«Інтенсивний показник захворюваності становить 221,5 на 100 тисяч населення та знаходиться нижче визначеного епідемічного порогу майже вдвічі. Серед хворих 66% - це діти до 17 років (1840 випадків) та 34% дорослі (938 випадків)», - поінформувала лікар.
За словами лікаря, на стаціонарному лікуванні наразі знаходяться 4% пацієнтів, серед них традиційно найбільша кількість дітей віком до 4 років.
Як повідомлялося, на Прикарпатті починається епідемія грипу та ГРВІ.
Також на Донеччині у школах оголосили карантин через ГРВІ.