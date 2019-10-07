На Закарпатті за перший тиждень жовтня на ГРВІ захворіли майже три тисячі людей



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Серед хворих 66% - це діти до 17 років

Показник захворюваності становить 221,5 на 100 тисяч населення та знаходиться нижче визначеного епідемічного порогу майже вдвічі, - медик

На Закарпатті у перший тиждень жовтня з 30.09 по 06.10.2019 року спостерігається невисока інтенсивність епідемічного процесу з гострих респіраторних інфекцій.

Про таке повідомила лікар-епідеміолог відділення організації епідеміологічних досліджень Закарпатського обласного лабораторного Центру МОЗ України Любов Данич.

Данич зазначила, що кількість звернень до медичних закладів області становить 2 778 осіб.

«Інтенсивний показник захворюваності становить 221,5 на 100 тисяч населення та знаходиться нижче визначеного епідемічного порогу майже вдвічі. Серед хворих 66% - це діти до 17 років (1840 випадків) та 34% дорослі (938 випадків)», - поінформувала лікар.

За словами лікаря, на стаціонарному лікуванні наразі знаходяться 4% пацієнтів, серед них традиційно найбільша кількість дітей віком до 4 років.

Як повідомлялося, на Прикарпатті починається епідемія грипу та ГРВІ.

Також на Донеччині у школах оголосили карантин через ГРВІ.