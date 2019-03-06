Громадський бюджет-2020: залишилися лічені години до завершення подачі проектів



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Вже зареєстровано 1212 проекти на суму понад 676 млн грн

Сьогодні, 6 березня, закінчується реєстрація проектів на сайті Громадського бюджету. Вона закриється опівночі.

Останні дні стали найактивнішими для авторів проектів.

У Центрі публічної комунікації та інформації повідомили, що станом на 13:00 6 березня на сайті Громадського бюджету вже зареєстровано 1212 проекти на суму понад 676 мільйонів гривень. Нагадаємо, у міському бюджеті-2020 на реалізацію проектів-переможців буде передбачено 160 млн грн.

В топі тримається освіта: кияни подали 525 проектів, що становить більшу частину загальної кількості.

Далі йдуть комунальне господарство, енергозбереження – 139 проектів, спорт – 137 проект; публічний простір - 91 проект, культура, туризм – 75 проектів, охорона здоров’я - 51 проект, соціальний захист - 42 проекти, громадянське суспільство та екологія - по 41 проекту.

Також в категорії IT (інформаційні технології) та безпека зареєстровано по 20 проектів. Найменше ініціатив в категоріях інше (17 проектів) та дороги, транспорт (16 проектів).

Проекти проходять попередній розгляд та експертизу. 24 вже отримали негативний висновок і чекають на оскарження А 23 ініціативи мають позитивний висновок.

Кияни хочуть за кошти міста проводити фестивалі, будувати дитячі та спортивні майданчики, сквери біля своїх будинків, навіть встановлювати собачі вбиральні.

За чотири роки місто витратило на громадські проекти розвитку міського середовища понад 300 мільйонів гривень. Для популяризації цього інструменту демократії у 2018 році Київрада створила КП «Центр публічної комунікації та інформації». Координатори Центру надають консультації авторам проектів протягом усього дня за адресою Хрещатик, 36, другий поверх (вільний доступ).

До 14 травня триватиме розгляд і доопрацювання проектів. А з 15 травня до 6 червня кияни мають змогу підтримати вподобані проекти своїми голосами.

Джерело: Вечірній Київ