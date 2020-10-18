Гусовський: Доля майбутнього Музею на Поштовій – в руках нової Київради



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Сергій Гусовський, один з тих депутатів міської ради, хто відвоював у забудовників археологічні знахідки на Поштовій площі

«Музей на Поштовій обов’язково з’явиться» – кандидат на посаду міського голови

Витягти з бюрократичного болота розкопки на Поштовій площі та створити там музей – це обов’язок нової Київради, – заявляє Сергій Гусовський, кандидат на посаду мера Києва від політичної партії «За Майбутнє» в коментарі Українському радіо

Гусовський – один з тих депутатів міської ради, хто відвоював у забудовників археологічні знахідки на Поштовій площі. Він пригадує:

«На жаль, ми стикалися з шаленим опором. Було зроблено все, що можливо і неможливо на той момент, адже ми діяли в опозиції. Однак, вдалося принаймні зупинити будівництво чергового ТРЦ».

Далі справа вже за наступними депутатами, поки питання з артефактами не вирішене ніяк і ні ким, наголошує Гусовський:

«Зараз там нічого не відбувається. І ті, хто несе відповідальність – купа департаментів КМДА – тихо сидять і вважають, що не мають нічого робити. А якесь чергове комунальне підприємство про це нібито має дбати. На мою думку, це питання того, які зміни внести в інвестиційний договір. Не виключено, що потрібно викупити права інвестора. Але зауважу, що в міста дуже сильна позиція, якщо вирішити все ж йти в суд. Суть у тому, що будівництво було оформлене як складова реорганізації дорожньої розв’язки: хотіли заощадити, але натомість самі собі створили халепу, бо не передбачали, що хтось серйозно візьметься розбиратись, що не так з будівництвом там ТРЦ».

Однак кандидат на посаду міського голови переконаний, що музей на Поштовій обов’язково з’явиться:

«Там знайшли не просто артефакти, а вулицю, якій тисяча років, – живу тканину історії часів хрещення Русі. Це була неймовірна знахідка, і добре, що вдалося зупинити цю шахрайську забудову. Було багато тих, кому не байдуже, я був безпосередньо до цього причетний з боку Київської міської ради. В нас була потужна команда, яка протягом не одного місяця відстоювала створення музею. Тому я переконаний, що у Поштової площі є як фантастичне минуле, так і потенційно дуже хороше майбутнє. Ми з командою «За майбутнє» в Київраді будемо продовжувати боротися, щоб створити там музей».