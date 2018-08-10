Хабар на банківську картку: Екологічний інспектор на Київщині вимагав 12 тисяч гривень
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Зловмисник запропонував перерахувати зазначені кошти на банківську картку
Правоохоронці затримали на хабарі державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Київській області. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Київській області.
За його даними, службова особа, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагала від директора одного з приватних підприємств неправомірну вигоду в сумі 12 тисяч гривень за сприяння у непритягненні його до адміністративної відповідальності.
Зловмисник запропонував директору підприємства перерахувати зазначені кошти на банківську картку, номер якої він пізніше надав.
Поліція затримала чоловіка в Києві у відділенні одного з банків під час отримання хабара. В ході проведення санкціонованого обшуку, правоохоронцями було виявлено та вилучено банківську картку з сумою в розмірі 12 тисяч гривень.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання хабара).