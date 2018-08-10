  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Хабар на банківську картку: Екологічний інспектор на Київщині вимагав 12 тисяч гривень

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Хабар на банківську картку: Екологічний інспектор на Київщині вимагав 12 тисяч гривень
    Хабар на банківську картку: Екологічний інспектор на Київщині вимагав 12 тисяч гривень
    • Розсилка

    Зловмисник запропонував перерахувати зазначені кошти на банківську картку

    Правоохоронці затримали на хабарі державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Київській області. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Київській області.

    За його даними, службова особа, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагала від директора одного з приватних підприємств неправомірну вигоду в сумі 12 тисяч гривень за сприяння у непритягненні його до адміністративної відповідальності.

    Зловмисник запропонував директору підприємства перерахувати зазначені кошти на банківську картку, номер якої він пізніше надав.

    Поліція затримала чоловіка в Києві у відділенні одного з банків під час отримання хабара. В ході проведення санкціонованого обшуку, правоохоронцями було виявлено та вилучено банківську картку з сумою в розмірі 12 тисяч гривень.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання хабара).

    Читайте також
    екологія хабар Київщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ