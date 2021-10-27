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    Halloween у столичному «Світі Велетнів»: на відвідувачів чекають сюрпризи

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    Головні персонажі виставки &ndash; добрі та злі велетні - Halloween у столичному «Світі Велетнів»: на відвідувачів чекають сюрпризи
    Головні персонажі виставки – добрі та злі велетні
    Фото надане організаторами виставки

    Виставка «Світ Велетнів» у Голосіївському парку завершує свою роботу

    Київ готується до Halloween, а столичний «Світ Велетнів» у Голосіївському парку підготував на честь свята приємні бонуси, акції та знижки для всіх відвідувачів.

    30 та 31 жовтня, в останні дні роботи виставки, організатори пропонують 20-відсоткову знижку на вхід за промокодом «Джунг» – це ім'я одного із лиходіїв у легенді про велетнів. Відвідувачі у тематичних костюмах зможуть взяти участь у конкурсі із цінними призами. Також приємний сюрприз приготували і для дітей – на вході їм вручать солодкі подарунки. Головне – сказати пароль «Злий велетень!».

    Гості заходу матимуть змогу побачити цілий тематичний парк гігантських казкових персонажів, які оживають за допомогою аніматроніки та розмовляють голосами відомих українців. Головні персонажі виставки – добрі та злі велетні, казкові персонажі легенди про Долину туманів та бунтівників Гроджута, Джунга та Жрунга.

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    Halloween у столичному «Світі Велетнів»: на відвідувачів чекають сюрпризи
    Halloween у столичному «Світі Велетнів»: на відвідувачів чекають сюрпризи
    Фото надані організаторами виставки

    Загалом у парку зібрано понад 30 гігантських аніматронних фігур, висота яких сягає шести метрів. Також є зони для розваг та відпочинку, проводяться квести та інтерактивні ігри.

    Коли: 30 та 31 жовтня з 10:00 до 19:00

    Де: Голосіївський парк (проспект Голосіївський, 61)

    Вартість: 200 грн для дорослих та дітей віком від 14 років; 150 грн для дітей від трьох до 14 років та пільгових категорій.

    Теги: Київ свята виставка парк
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    Halloween у столичному «Світі Велетнів»: на відвідувачів чекають сюрпризи