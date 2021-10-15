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    Українські зірки відкрили в метро виставку про інсулін (фото)

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    До проєкту долучилися українські зірки, які мають діабет - Українські зірки відкрили в метро виставку про інсулін (фото)
    До проєкту долучилися українські зірки, які мають діабет
    Фото: Київський метрополітен

    Інсулін рятує мільйони життів

    13 жовтня у вестибюлі станції метро «Театральна» відкрилася виставка «100 років інсуліну». Її презентували компанія «Фармак» спільно з Київським метрополітеном, повідомляє пресслужба метрополітену.

    У 2021 році інсулін святкує солідний ювілей. За цей час він врятував мільйони життів.

    На виставці у підземці можна ознайомитися з історією інсуліну, симптомами цукрового діабету та профілактикою недуги.

    Метою проєкту є мотивація людей до відповідального ставлення до власного здоров'я.

    До проєкту долучилися українські зірки, які мають діабет: народний артист України Назар Задніпровський, український скрипаль-віртуоз Василь Попадюк, співак Владислав Ситнік, народний артист України Богдан Бенюк, а також психологиня Наталія Холоденко.

    Вони нагадали про те, що сьогодні з інсуліном діабет – не вирок, а лише хвороба, що потребує уваги та певної дисципліни.

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    Українські зірки відкрили в метро виставку про інсулін (фото)
    Українські зірки відкрили в метро виставку про інсулін (фото)
    Українські зірки відкрили в метро виставку про інсулін (фото)

    За відкритими даними наразі в Україні близько 1,5 мільйона людей мають цукровий діабет. Майже 280 тисяч, з яких 10 тис. дітей до 18 років, приймають інсулін.

    Виставка триватиме до 29 жовтня.

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    Теги: Київ метро виставка ліки
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    Українські зірки відкрили в метро виставку про інсулін (фото)