Українські зірки відкрили в метро виставку про інсулін (фото)

До проєкту долучилися українські зірки, які мають діабет

Інсулін рятує мільйони життів

13 жовтня у вестибюлі станції метро «Театральна» відкрилася виставка «100 років інсуліну». Її презентували компанія «Фармак» спільно з Київським метрополітеном, повідомляє пресслужба метрополітену.

У 2021 році інсулін святкує солідний ювілей. За цей час він врятував мільйони життів.

На виставці у підземці можна ознайомитися з історією інсуліну, симптомами цукрового діабету та профілактикою недуги.

Метою проєкту є мотивація людей до відповідального ставлення до власного здоров'я.

До проєкту долучилися українські зірки, які мають діабет: народний артист України Назар Задніпровський, український скрипаль-віртуоз Василь Попадюк, співак Владислав Ситнік, народний артист України Богдан Бенюк, а також психологиня Наталія Холоденко.

Вони нагадали про те, що сьогодні з інсуліном діабет – не вирок, а лише хвороба, що потребує уваги та певної дисципліни.

За відкритими даними наразі в Україні близько 1,5 мільйона людей мають цукровий діабет. Майже 280 тисяч, з яких 10 тис. дітей до 18 років, приймають інсулін.

Виставка триватиме до 29 жовтня.

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