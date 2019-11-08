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    Новини

    На Солом’янці поліція затримала молодика з наркотиками

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    Згорток із невідомою речовиною сіро-зеленого кольору передано на експертизу - На Солом’янці поліція затримала молодика з наркотиками
    Згорток із невідомою речовиною сіро-зеленого кольору передано на експертизу
    Фото: Нацполіція

    Хлопця зупинили для перевірки, у ході якої виявили згорток із забороненою речовиною

    У ході відпрацювання території Солом’янського району на вулиці Кудряшова група швидкого реагування зупинила підозрілого хлопця, який при появі поліцейського автомобіля почав озиратись навкруги та щось ховати у сумку.

    Під час спілкування із поліцейськими незнайомець помітно нервував, а у ході поверхневого огляду в нього виявили згорток із невідомою речовиною сіро-зеленого кольору, ззовні схожою на канабіс. На місце події викликали слідчо-оперативну групу районного управління поліції для документування події. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Поліцейським правопорушник пояснив, що вказані речовини він придбав для власного вживання.

    Фігурант – уродженець Полтавської області, 1996 року народження, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за адміністративні правопорушення.

    Згорток вилучили та направили на проведення відповідної експертизи.

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    На Солом’янці поліція затримала молодика з наркотиками
    На Солом’янці поліція затримала молодика з наркотиками

    Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

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