Смертельне ДТП на Оболоні: поліція відкрила провадження

Chevrolet виїхав за межі проїжджої частини, де скоїв наїзд на пішохода

Водій легковика не впорався з керуванням та здійснив наїзд на перехожу

Столична поліція встановлює обставини смертельної автопригоди на вулиці Богатирській, що сталася 9 листопада ввечері і в якій загинула жінка.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Попередньо встановлено, що 26-річний водій автомобіля Chevrolet не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, де згодом скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм 58-річна жінка померла на місці. Водія легковика з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували у лікарню.

Правопорушника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває у медичному закладі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження з ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

У рамках розслідування правоохоронці проводять усіх необхідні слідчі дії аби встановити обставини та причини цієї трагічної події.

Як повідомлялося, на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва водій автомобіля Chevrolet злетів з дороги, в‘їхав у залізний стовпчик, після чого почав «кувиркатися у повітрі», влетів в естакаду і зупинився у 10-15 метрах від АЗС «Окко». На шляху автівки трапилася жінка, яка йшла узбіччям, від отриманих травм вона померла на місці.