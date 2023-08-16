Столиця створює сучасний центр реабілітації дітей та дорослих з інвалідністю (фото)

У Шевченківському районі вже розпочався капітальний ремонт будівлі із врахуванням безбар’єрності

Київ активно працює над тим, щоб у кожному районі столиці був сучасний центр реабілітації для дітей та дорослих з інвалідністю. Марина Хонда, заступниця голови КМДА, написала на своїй сторінці у Facebook про те, що важливість та потреба таких закладів очевидна для всіх.

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У Шевченківському районі столиці буде створено сучасний реабілітаційний центр. Через повномасштабне вторгнення Росії кількість людей з інвалідністю постійно зростає.

«У районі зареєстровані майже 900 діток з інвалідністю, більше тисячі внутрішньо переміщених осіб, які мають інвалідність та понад 9 тис. людей з інвалідністю перебувають на обліку в Пенсійному фонді», – написала заступниця голови КМДА.

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Будинок, де буде реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю в Шевченківському районі фото: Марина Хонда / facebook

Марина Хонда, разом із керівником району Олександром Поповцевим та Директором департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради Русланом Світлим, відвідала об’єкт, який готують під майбутній центр.

Там уже розпочався капітальний ремонт будівлі із врахуванням безбар’єрності. Також передбачено облаштування укриття.

Нагадаємо, у липні Зеленський заявив про створення мережі реабілітаційних центрів в Україні.

Як відомо, у Києві активно розвивається пілотний проєкт з соціальної та психологічної реабілітації українських захисників та захисниць. Окрім лікувального процесу в одному з медичних закладів столиці регулярно проводять заняття з анімалотерапії. Ця програма спрямована на поліпшення стану психічного та емоційного здоров'я воїнів та ветеранів через взаємодію з тваринами. Взаємодія із тваринами позитивно впливає на їхній психоемоційний стан. Допомагає зняти напругу та тривогу, мінімізує комунікаційні бар'єри. Формує довіру до світу, що допомагає поступовому налагодженню контакту з фахівцями у процесі реабілітації.

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До слова, Кличко показав, як столиця готує реабілітаційний центр для воїнів (фото).