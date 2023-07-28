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Мільярд за реконструкцію розв'язки у Києві: стали відомі деталі нового скандального тендеру

Христина Жиренко
glavcom.ua
Мільярд за реконструкцію розв'язки у Києві: стали відомі деталі нового скандального тендеру
Жулянський шляхопровід
фото з відкритих джерел

Згідно з даними сайту Prozorro, в тендері була лише одна компанія-учасник та фактично переможець цього тендеру

У Києві провели черговий скандальний тендер – цього разу на ремонт дорожньої ділянки біля Жулянського шляхопроводу. Київавтодор витратить на ремонт ділянки Т-10-27 понад 1 млрд гривень.

Про це з посиланням на відповідний тендер повідомляє «ДС».

Також, згідно з даними сайту Prozorro, в тендері була лише одна компанія-учасник та фактично переможець цього тендеру, компанія – ОНУР.

Мільярд за реконструкцію розв'язки у Києві: стали відомі деталі нового скандального тендеру фото 1

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві провели тендер на 1,3 млрд грн, за які планується реконструкція розв'язки на перехресті вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі столиці.

Теги: Київ ремонт тендер дороги

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