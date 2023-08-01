Демонтаж герба СРСР на «Батьківщині-матері»: з'явилися фото

Роботи переносили декілька разів через сильний вітер

З монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтують радянський герб. Його замінять на тризуб. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

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У вівторок, 1 серпня, у Києві продовжують демонтаж старого радянського герба на головному моменті країни «Батьківщина-мати». Роботи переносили декілька разів через сильний вітер.

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Декомунізація «Батьківщини-матері» фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Замість герба СРСР встановлять український тризуб. Міністерство культури та інформаційної політики повідомляло, що процес завершать до Дня незалежності, 24 серпня.

Нагадаємо, сталь, надана металургійним комбінатом «Запоріжсталь», для виготовлення тризуба на щит «Батьківщині-матері» не відповідає технічним вимогам. До слова, «Запоріжсталь» не згодна з повідомленням Мінкульту про невідповідність якості сталі для виготовлення тризуба. Комбінат назвав заяву упередженими та безпідставними претензії.

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Як повідомлялося, група Метінвест безкоштовно виготовить та передасть державі сталь для нового герба-тризуба на щиті монумента «Батьківщина-Мати», який найближчим часом замінить герб СРСР.

До слова, монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати».