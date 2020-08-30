Хотів згвалтувати: що відомо про викрадача 4-річної дівчинки під Києвом



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Дитину викрали 28 серпня на заправці по вул. Лютнева, 1 в Борисполі

Викрадач - 29-річний місцевий житель

29-річний зловмисник, який викрав на заправці в Борисполі під Києвом 4-річну Єлизавету Колісніченко, був під дією наркотиків.

Його з дитиною в автомобілі зупинили та затримали поблизу аеропорту «Бориспіль». Про це розповіли в департаменті карного розшуку Нацполіції.

«Викрадач - 29-річний місцевий житель. За попередньо встановленою інформацією в стані наркотичного сп'яніння викрав дівчинку для подальшого зґвалтування», - розповіли поліцейські.

Дитина в безпеці та передана матері. Тривають слідчі дії.

Про викрадача відомо, що його звати Максим Янов. Має магазин канцтоварів біля школи №6. Його мати – власниця служби таксі.

«Я знайома з ним близько 20 років. І дійсно шокована. Ніколи б не подумала що він на таке здатний», - говорить Олександра Карпенко.

Дитину викрали 28 серпня о 19:55 на заправці по вул. Лютнева, 1 в Борисполі. Поки мама була на касі заправки, а тато в машині, дівчинка розглядала іграшки. До неї підійшов невідомий, взяв на руки, посадив до себе в машину і поїхав у невідомому напрямку.