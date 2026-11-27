Напередодні Дня пам’яті жертв голодоморів у Шевченківському районі столиці відкрили пам’ятний знак валлійському репортеру Ґарету Джонсу. Монумент встановили на однойменній вулиці – за адресою вул. Ґарета Джонса, 12. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Пам’ятник виготовили із валлійського сланцю – того самого каменю, з якого збудована будівля парламенту Уельсу. Монумент доставили до України на початку тижня.

Під час церемонії присутні розгорнули прапор Уельсу фото: КМДА

Ініціатива вшанувати репортера у Києві виникла рік тому після звернення представників парламенту Уельсу до Київради.

Участь у відкритті взяв Надзвичайний і Повноважний посол Великої Британії в Україні сер Ніл Кромптон фото: КМДА

Участь у відкритті взяв Надзвичайний і Повноважний посол Великої Британії в Україні сер Ніл Кромптон. Він зазначив, що постать Ґарета Джонса поєднує історію України, Великої Британії та Уельсу, де народився журналіст. За словами дипломата, репортажі Джонса та його біографія свого часу надихнули письменника Джорджа Орвелла на роздуми про те, як радянський режим приховував правду.

фото: КМДА

Член парламенту Уельсу Мік Антонів наголосив, що після публікацій Ґарета Джонса у 1930-х роках світ почав усвідомлювати злочини комунізму, а сам монумент має стати нагадуванням про ту епоху та символом підтримки України сьогодні.

Ґарет Джонс (1905–1935) – британський журналіст валлійського походження, який у березні 1933 року таємно відвідав охоплену штучним голодом Україну та вперше під власним іменем опублікував у західній пресі репортажі про масштаби трагедії.

Нагадаємо, 28 листопада 2026 року в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років, а також масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років. Цього року минають 93-ті роковини Голодомору-геноциду. Традиційно о 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої українців закликають долучитися до акції «Запали свічку».

До слова, у Верховній Раді з'явився законопроєкт №15192, який передбачає кримінальну відповідальність за публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років.