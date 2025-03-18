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Стрілянина в ТРЦ у Білій Церкві: поранено відвідувача спортклубу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Стрілянина в ТРЦ у Білій Церкві: поранено відвідувача спортклубу
Поліція Київщини розшукує осіб, які вчинили стрілянину в одному із ТРЦ у Білій Церкві
фото: Національна поліція України/Facebook

Група озброєних осіб  влаштувала стрілянину в торгово-розважальному центрі Білої Церкви та поранила відвідувача спортклубу

У Білій Церкві на Київщині група невідомих увірвалася до спортклубу у  та відкрила стрілянину, поранивши відвідувача. Поліція розшукує нападників та встановлює обставини злочину, Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управляння Нацполіції у Київській області

Правоохоронці на місці злочину
Правоохоронці на місці злочину
фото: Національна поліція України/Facebook

«Поліція Київщини розшукує осіб, які вчинили стрілянину в одному із ТРЦ у Білій Церкві. На цей час відомо, що внаслідок дій нападників потерпіла одна людина», – зазначили у поліції.

На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та медики
На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та медики
фото: Національна поліція України/Facebook

Повідомлення про те, що до спортивного клубу в ТРЦ у Білій Церкві зайшли невідомі та здійснили стрілянину, як вказано, надійшло до поліції о 11:04.

На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та медики.

«Попередньо відомо, що група невідомих увірвалися до приміщення спортклубу, скоїли кілька пострілів зі зброї та втекли. Унаслідок події поранено відвідувача залу, його госпіталізували», – зазначили у поліції.

Правоохоронці зареєстрували подію, вирішується питання щодо правової кваліфікації. Поліцейські розшукують нападників та опитують очевидців злочину. 

Нагадаємо, у селі Суходоли Волинської області 17-річний хлопець прийшов до школи з пневматичним пістолетом та стріляв по учнях. Подія трапилась 6 березня. Зі слів речниці Нацполіції Волині Ольги Бузулук, колишній учень цієї школи, а тепер студент Володимирського центру професійної освіти, прийшов на територію школи з пневматичним пістолетом, щоб похизуватися перед іншими учнями.

До слова, правоохоронці дали офіційний коментар щодо погоні зі стріляниною у Дніпровському районі Києва, яка сталася 11 березня.

Теги: стрілянина Київ поліція

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