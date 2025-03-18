Стрілянина в ТРЦ у Білій Церкві: поранено відвідувача спортклубу

Поліція Київщини розшукує осіб, які вчинили стрілянину в одному із ТРЦ у Білій Церкві

Група озброєних осіб влаштувала стрілянину в торгово-розважальному центрі Білої Церкви та поранила відвідувача спортклубу

У Білій Церкві на Київщині група невідомих увірвалася до спортклубу у та відкрила стрілянину, поранивши відвідувача. Поліція розшукує нападників та встановлює обставини злочину, Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управляння Нацполіції у Київській області.

Правоохоронці на місці злочину фото: Національна поліція України/Facebook

«Поліція Київщини розшукує осіб, які вчинили стрілянину в одному із ТРЦ у Білій Церкві. На цей час відомо, що внаслідок дій нападників потерпіла одна людина», – зазначили у поліції.

На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та медики фото: Національна поліція України/Facebook

Повідомлення про те, що до спортивного клубу в ТРЦ у Білій Церкві зайшли невідомі та здійснили стрілянину, як вказано, надійшло до поліції о 11:04.

На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та медики.

«Попередньо відомо, що група невідомих увірвалися до приміщення спортклубу, скоїли кілька пострілів зі зброї та втекли. Унаслідок події поранено відвідувача залу, його госпіталізували», – зазначили у поліції.

Правоохоронці зареєстрували подію, вирішується питання щодо правової кваліфікації. Поліцейські розшукують нападників та опитують очевидців злочину.

Нагадаємо, у селі Суходоли Волинської області 17-річний хлопець прийшов до школи з пневматичним пістолетом та стріляв по учнях. Подія трапилась 6 березня. Зі слів речниці Нацполіції Волині Ольги Бузулук, колишній учень цієї школи, а тепер студент Володимирського центру професійної освіти, прийшов на територію школи з пневматичним пістолетом, щоб похизуватися перед іншими учнями.

До слова, правоохоронці дали офіційний коментар щодо погоні зі стріляниною у Дніпровському районі Києва, яка сталася 11 березня.