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Відома українська акторка важко хворіє. Син допомагає матері як може

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Зоя Сівач у фільмі «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» (1978)
Скриншот/відео

Назад Задніпровський наразі живе разом з матір’ю, аби її доглядати  

Акторка Зоя Сівач, відома, зокрема, за роллю Дарини у фільмі «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», хворіє на розсіяний склероз. Наразі її стан є важким, проте стабільним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю сина Зої Сівач, актора Назара  Задніпровського, виданню kp.ua.

Як розповів Назар Задніпровський, його мати не виходить з кімнати, тому він наразі живе з нею. Власних дітей акторові доводиться бачити нечасто – коли він приїздить в гості до них і дружини.

Щодо батька, народного артиста України Леся Задніпровського, то з ним Назар Задніпровський підтримує зв'язок здебільшого телефоном та месенджерами: «Не так часто це буває. Все ж таки і війна, і мої проблеми з мамою, і графіки вистав у нас. Ми зідзвонюємося. Телефонний зв’язок та месенджери, дякувати Богу, є».

Раніш «Главком» повідомляв, що українська акторка театру і кіно, очільниця Київського театру драми і комедії на Лівому березі Олеся Жураківська цього місяця втрапила у дорожню аварію.

Також стало відомо, що у лютому цього року внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Полтаві загинула акторка Анастасія Кольвах.

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Теги: Україна актор хвороба сім'я

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