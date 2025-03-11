РФ має чергові просування на Курщині: деталі від DeepState

Найбільша активність росіян наразі фіксується на сході, де вони мали просування в районі Мирного (поблизу Суджі)

Російська армія продовжує тиск на Курщині, маючи чергові просування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані DeepState.

За інформацією аналітиків, найбільша активність росіян наразі фіксується на сході, де вони мали просування в районі Мирного (поблизу Суджі) та хутора Зозулівка біля Козачої Локні.

«Також противник закріплюється та підтягує свої сили в східну частину міста Суджа. Сили Оборони займають відповідні рубежі для стримування тиску московитів, щоб стабілізувати ситуацію, але дається це вкрай важко. На правому фланзі в районі Гуєво, вдалося трохи зупинити натиск орди північнокорейських військ, які виконують всю важку роботу за московитів. Чи на довго – покаже час», – наголошує ресурс DeepState.

До того ж аналітики зауважують, що увага росіян на лівому фланзі Курського угрупування зосереджена здовж кордону з Сумщиною по відтинку Журавка-Новеньке: «Противник активно намагається лізти на Басівку, в цей же час Сили Оборони намагаються зупинити ці спроби, здійснюючи ураження по накопиченню та спробам руху ворога».

Нагадаємо, російські війська просунулися в самій Суджі за підтримки сил Північної Кореї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Росіяни просунулися на південь від Суджі завдяки підтримці з боку північнокорейських військ і масованому використанню дронів-FPV з волоконно-оптичними кабелями. Також повідомляється, що армія РФ просунулась в промислову зону на північному сході Суджі.

До слова, Костянтинопіль на Донеччині досі перебуває під контролем Сил оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані DeepState. «Незважаючи на заяви міноборони РФ та російських воєнкорів, н.п. Костянтинопіль досі перебуває під контролем Сил оборони», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські загарбники запустили декілька груп, які проникли на північні, східні та західні околиці села та знялися з російськими прапорами.

Також російські війська зосередили основний наступ у Курській області. На інших ділянках фронту у ЗСУ з'явилися можливості контратакувати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони Великої Британії.