  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Хвалебний пост головної київської освітянки про життя у СРСР викликав скандал

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чиновницю звинуватили у ностальгії за СРСР - Хвалебний пост головної київської освітянки про життя у СРСР викликав скандал
    Чиновницю звинуватили у ностальгії за СРСР
    Фото з відкритих джерел

    Директорка департаменту освіти і науки Києва відзначилася «пропагандистським» дописом

    Директорка департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації Олена Фіданян на своїй сторінці у Facebook опублікувала пост про «чудові радянські часи». Публікація викликала негативну реакцію соціальних мереж.

    «Ми не боялися пити воду з вуличних автоматів. Ми користувалися багаторазовими склянками і їх не нищили вандали… Часи коли копійки мали грошову вагу… Стакан чаю у шкільній їдальні - 2 копійки, томатний сік – 10 копійок, великий бублик з маком – 5 копійок…», – написала чиновниця.

    У відповідь на пост соціальні мережі «вибухнули» через спогади чиновниці, які вона написала у властиві російській пропаганді манері.

    Зокрема, коментатори закликали Фіданян скласти повноваження, та залишити посаду через такі гучні промови.

    Деякі натякнули, що у самопроголошених республіках «ЛДНР» її будуть раді бачити.

    У коментарях користувачі зверталися до міського голови Віталія Кличка та до Департаменту освіти і науки КМДА з проханням дати оцінку словам чиновниці.

    Нагадаємо, раніше чиновниця з Харкова, яка підтримала Путіна, показала вражаючу декларацію.

    Читайте також:
    Теги: освіта СРСР Facebook соціальні мережі КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Хвалебний пост головної київської освітянки про життя у СРСР викликав скандал