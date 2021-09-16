Хвалебний пост головної київської освітянки про життя у СРСР викликав скандал

Чиновницю звинуватили у ностальгії за СРСР

Директорка департаменту освіти і науки Києва відзначилася «пропагандистським» дописом

Директорка департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації Олена Фіданян на своїй сторінці у Facebook опублікувала пост про «чудові радянські часи». Публікація викликала негативну реакцію соціальних мереж.

«Ми не боялися пити воду з вуличних автоматів. Ми користувалися багаторазовими склянками і їх не нищили вандали… Часи коли копійки мали грошову вагу… Стакан чаю у шкільній їдальні - 2 копійки, томатний сік – 10 копійок, великий бублик з маком – 5 копійок…», – написала чиновниця.

У відповідь на пост соціальні мережі «вибухнули» через спогади чиновниці, які вона написала у властиві російській пропаганді манері.

Зокрема, коментатори закликали Фіданян скласти повноваження, та залишити посаду через такі гучні промови.

Деякі натякнули, що у самопроголошених республіках «ЛДНР» її будуть раді бачити.

У коментарях користувачі зверталися до міського голови Віталія Кличка та до Департаменту освіти і науки КМДА з проханням дати оцінку словам чиновниці.

Нагадаємо, раніше чиновниця з Харкова, яка підтримала Путіна, показала вражаючу декларацію.

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