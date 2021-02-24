В Одесі знову замінували суд

Усіх присутніх у приміщені терміново евакуйовують

24 лютого о 11:23 в Головне управління національної поліції в Одеській області надійшло анонімне повідомлення про замінування Одеського окружного адміністративного суду на Фонтанській дорозі.

Як повідомили в пресслужбі відомства, на місце направили вибухотехніків, слідчо-оперативну групу, кінологів і співробітників ГСЧС.

Усіх присутніх у приміщені терміново евакуйовують.

Нагадаємо, мінування судових структур в Одесі відбувається регулярно. 9 лютого анонім повідомив про мінування будівлі Приморського районного суду Одеси, який знаходиться на вулиці Балківській. Там відзначили, що повідомлення до правоохоронців надійшло в 09:39. Тоді до будівлі суду направили вибухотехніків, слідчо-оперативну групу територіального підрозділу, кінологів та представників ДСНС. У пресслужбі суду повідомили про те, що роботу відомства призупинили. Співробітників і відвідувачів суду евакуювали.