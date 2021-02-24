  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    В Одесі знову замінували суд

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Повідомлення про замінування Одеського окружного адміністративного суду надійшло в 11:23 - В Одесі знову замінували суд
    Повідомлення про замінування Одеського окружного адміністративного суду надійшло в 11:23
    фото: od.vgorode.ua

    Усіх присутніх у приміщені терміново евакуйовують

    24 лютого о 11:23 в Головне управління національної поліції в Одеській області надійшло анонімне повідомлення про замінування Одеського окружного адміністративного суду на Фонтанській дорозі.

    Як повідомили в пресслужбі відомства, на місце направили вибухотехніків, слідчо-оперативну групу, кінологів і співробітників ГСЧС.

    Усіх присутніх у приміщені терміново евакуйовують.

    Нагадаємо, мінування судових структур в Одесі відбувається регулярно. 9 лютого анонім повідомив про мінування будівлі Приморського районного суду Одеси, який знаходиться на вулиці Балківській. Там відзначили, що повідомлення до правоохоронців надійшло в 09:39. Тоді до будівлі суду направили вибухотехніків, слідчо-оперативну групу територіального підрозділу, кінологів та представників ДСНС. У пресслужбі суду повідомили про те, що роботу відомства призупинили. Співробітників і відвідувачів суду евакуювали.

    Теги: суд Одеса замінування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies