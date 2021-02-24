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    Невідомі «замінували» ряд ТРЦ і готель у Києві

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    На місці працюють вибухотехніки - Невідомі «замінували» ряд ТРЦ і готель у Києві
    На місці працюють вибухотехніки
    Фото з відкритих джерел

    Правоохоронці перевіряють будівлі на наявність вибухонебезпечних предметів

    Сьогодні, 24 лютого, надійшли анонімні повідомлення про замінування ряду ТРЦ і готелю «Інтерконтиненталь» у Києві.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Наразі правоохоронці перевіряють будівлі ТРЦ Lavina Mall, Dream Town, ArtMall, «Атмосфера», «Караван», «Блокбастер», «Магеллан», «Плаза», «Глобус», Gulliver на наявність вибухонебезпечних предметів.

    Нагадаємо, 18 лютого столичні правоохоронці отримали повідомлення про замінування навчальних закладів у Голосіївському та Дарницькому районах, а також двох станцій метро «Майдан Незалежності» та «Палац спорту». На місце події невідкладно виїхали слідчо-оперативні групи, спеціалісти-вибухотехніки, патрульні поліцейські, кінологи зі службовими собаками та інші профільні служби.

    В результаті перевірки вибухонебезпечних предметів не виявлено.

    Нещодавно столичні слідчі скерували до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який надав неправдиву інформацію про замінування станції метро «Хрещатик».

    Теги: Київ кримінал замінування готель
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