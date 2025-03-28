Інцидент з «підозрілим авто» біля Голосіївського ТЦК у Києві: поліція розкрила деталі

Водій не реагував на законні вимоги співробітників поліції та намагався перешкодити проведенню слідчих дій

Під час спілкування з водієм мікроавтобуса, правоохоронці виявили невідповідність у його документах

Сьогодні, 28 березня, у мережі ширилися відео бійки та штовханини біля Голосіївського ТЦК через мікроавтобус з написом «Військові адвокати». За фактом інциденту поліція розпочала три кримінальних провадження. Як передає «Главком» з посиланням на пресслужбу Головного управління національної поліції у місті Києві.

Як повідомляється, до столичної поліції надійшло повідомлення про підозріле авто, припарковане біля адміністративної будівлі ТЦК у Голосіївському районі. Правоохоронці перевірили транспортний засіб – будь-яких небезпечних предметів виявлено не було.

Під час подальшого спілкування з водієм мікроавтобуса, правоохоронці виявили невідповідність у його документах, у зв’язку з чим слідчими було прийнято рішення про вилучення транспортного засобу.

Однак водій не реагував на законні вимоги співробітників поліції та намагався перешкодити проведенню слідчих дій. Наразі порушник доставлений до районного управління поліції для з’ясування всіх обставин, автомобіль вилучено для проведення необхідних досліджень.

Поліція здійснює досудове розслідування за низкою статей Кримінального кодексу України:

ст. 114-1 – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України;

ст. 358 – підроблення документів;

ст. 290 – знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.

До слова, у Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали 54-річного місцевого мешканця, який підпалив автомобіль свого колишнього керівника. Мотивом злочину стала помста за звільнення з роботи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що на спецлінію 102 надійшло повідомлення що на паркувальному майданчику у Дніпровському районі палає автомобіль Skoda. Як з’ясувалося займання автівки стало внаслідок умисного підпалу.

Нагадаємо, у Вінницькому міському суді підозрюваній у побитті чоловіка посадовиці ТЦК Оксані Янчак обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, а також відсторонили її від займаної посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Вінниця.info».