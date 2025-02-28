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Зеленський зробив першу заяву після емоційних перемовин із Трампом

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський зробив першу заяву після емоційних перемовин із Трампом
Трамп порадив Зеленському «бути вдячним». Після зустрічі Зеленський покинув Білий дім, а підписання угоди не відбулося
фото: скриншот відео

«Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит»

Президент України Володимир Зеленський зробив першу заяву після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час його зустрічі із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис президента в Х.

«Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народові», – написав очільник України.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

«Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків», — заявив він Зеленському. 

На що Зеленський відповів, що Венс не може цього знати, оскільки він «за океаном», і запропонував приїхати до України, щоб побачити на власні очі.

Трамп порадив Зеленському «бути вдячним»: «У вас немає карт на руках, у вас закінчуються військові. Ви не можете нам казати: «Я не хочу припиняти війну, я хочу те, я хочу се. Ми на межі Третьої світової, але ви не поважаєте США».

Після зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, під час якої розгорілася суперечка, Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру». 

Згодом стало відомо, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп не підписали угоду щодо рідкісноземельних мінералів.

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Теги: президент Володимир Зеленський військові Дональд Трамп

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