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Мелоні пропонує поширити 5 статтю НАТО на Україну без надання членства в Альянсі

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Мелоні пропонує поширити 5 статтю НАТО на Україну без надання членства в Альянсі
Днями Мелоні та Зеленський обговорювали план дій для закінчення війни гарантованим миром
фото: Офіс президента

Італія, Велика Британія, Латвія, Німеччина, Канада та Австралія раніше заявляли, що готові відправити миротворців до України

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запропонувала застосувати 5 статтю НАТО на Україну навіть без членства в Альянсі. Про це повідомляє «Главком», з посиланням на Financial Times.

Варто зазначити, що пʼята стаття статуту НАТО зобовʼязує надавати військову допомогу союзникам, які зазнали нападу. Мелоні вважає це більш стійкою гарантією безпеки для України, ніж відправка європейських миротворців.

«Я думаю, що це була б стабільна, тривала, ефективна гарантія безпеки, більше, ніж деякі пропозиції, які я бачу», – заявила Мелоні. 

Водночас італійська прем’єрка виключила участь італійських військ у миротворчій місії. На її думку, розгортання європейських військ в Україні є «найскладнішим рішенням».

Зауважимо, що під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції у лютому президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі країни готові відправити свої війська до України, якщо це стане частиною гарантій безпеки. 

Нагадаємо, Європа планує відправити до України від 25 до 30 тис. військових, які «будуть готові до демонстрації сили» в разі повторного нападу росіян. Найбільше у європейському контингенті може бути французів. 

Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові спрямувати війська в Україну для забезпечення режиму припинення вогню.

Австралія готова розглянути можливість відправки на Україну миротворців, заявив прем'єр-міністр країни Ентоні Альбанезе.

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Теги: Італія Україна військові війна миротворці

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