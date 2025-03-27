Посадовицю Вінницького ТЦК, підозрювану в побитті чоловіка, відсторонено від посади

Підозрювана під час суду зазначила, що переховуватись від слідства не збирається

У Вінницькому міському суді підозрюваній у побитті чоловіка посадовиці ТЦК Оксані Янчак обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, а також відсторонили її від займаної посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Вінниця.info».

Підозрювана під час суду зазначила, що переховуватись від слідства не збирається: «Я є діючим військовослужбовцем, і попри те, що мене відсторонили від виконання посадових обов’язків, поки я не звільнена, маю з’являтись за місцем несення служби. Якщо не з’явлюсь, мене буде подано в СЗЧ. Тому, яким чином я маю переховуватись, я не розумію...».

Суд постановив, застосувати до підозрюваної Янчак запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 травня 2025 року включно. Рішення може бути оскаржене в апеляційному суді.

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОМ ТЦК та СП) та її колишньому підлеглому через побиття військовозобов’язаного чоловіка.

Так, 12 вересня 2024 року до Центру прийшов чоловік, який отримав повістку. Він мав чинне бронювання, оскільки працював на підприємстві критичної інфраструктури. Під час перебування в установі його направили до заступниці керівника. «Посадовиця була незадоволена його поведінкою та почала примушувати підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання. Після того як чоловік не погодився на такі дії, вона вдарила його по голові, а потім почала душити», – повідомляють правоохоронці.