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Удар РФ по полігону на Дніпропетровщині. Сирський зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Удар РФ по полігону на Дніпропетровщині. Сирський зробив заяву
Головнокомандувач ЗСУ Сирський прокоментував удар по полігону на Дніпропетровщині
фото: landforcesofukraine

Внаслідок удару балістичної ракети «Іскандер-М» по полігону, є загиблі і поранені

Ворог атакував одну з військових частин на території полігону Сухопутних військ ЗСУ у Дніпропетровській області. На час проведення розслідування від виконання службових обов’язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«В середині дня, 1 березня, ворог атакував одну з військових частин на території полігону Сухопутних військ Збройних Сил України у Дніпропетровській області. Внаслідок удару балістичної ракети «Іскандер-М» у касетному спорядженні, є загиблі і поранені. З метою встановлення всіх обставин та причин трагедії на місці події працює комплексна комісія на чолі з начальником Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України», – йдеться у заяві.

Сирський зауважив, що на час проведення розслідування від виконання службових обов’язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини.

«Поставив завдання командувачам видів та окремих родів військ (сил) ЗС України організувати перевірку щодо виконання вимог розпоряджень ГК та ГШ ЗС України про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях», – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Олександр Сирський зазначив, що також командувачі мають уточнити стан виконання раніше поставлених завдань щодо проведення навчальних занять поза межами навчальних пунктів, за можливості – у заглиблених, захищених спорудах. Окрім того, він наголосив на необхідності оцінити, як були проведені інженерні роботи щодо їхнього обладнання.

«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників України. Російський агресор дорого заплатить за скоєний злочин», – підсумував Олександр Сирський.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий підтвердив удар по полігону на Дніпропетровщині та оголосив про перевірку. 

Також працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців унаслідок російського ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині.

Так, вчора, 2 березня, у соцмережах поширювали інформацію про удар по полігону «Новомосковський» біля села Черкаське, де дислокувалась одна з механізованих бригад ЗСУ. Міноборони РФ оприлюднювало відео, на якому зафіксовано приліт касетної боєголовки по скупченню особового складу. Кількість загиблих залишається невідомою. 

Теги: українці Україна військові ЗСУ Генштаб Олександр Сирський

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