У Києві чоловік підпалив авто колишнього керівника: поліція повідомила мотиви палія

Чоловік приїхав на колишнє місце роботи, камінням розбив скло автівки керівника та підпалив салон, після чого втік

У Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали 54-річного місцевого мешканця, який підпалив автомобіль свого колишнього керівника. Мотивом злочину стала помста за звільнення з роботи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що на спецлінію 102 надійшло повідомлення що на паркувальному майданчику у Дніпровському районі палає автомобіль Skoda. Як з’ясувалося займання автівки стало внаслідок умисного підпалу.

Працівники Дніпровського управління поліції у результаті проведених оперативних заходів встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 54-річний місцевий мешканець, якого правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як з’ясувалося затриманого нещодавно звільнили з роботи і він у такий спосіб вирішив помститеся своєму колишньому керівнику.

«Увечері чоловік приїхав на колишнє місце роботи, камінням розбив скло автівки та підпалив салон, після чого втік з місця скоєння злочину», – повідомили у поліції.

54-річний киянин затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження чужого майна, вчинене щляхом підпалу. Підозрюваний перебуває під вартою, за скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція Києва повідомила про підозру 27-річній киянці, яка напідпитку за вечір підпалила дві автівки. За інформацією правоохоронців, жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, пошкодила автомобіль Ford, запальничкою підпаливши сміття, яке знайшла неподалік та поклала під авто.

Раніше повідомлялося, що поліцейські зафіксували понад 200 випадків підпалів автомобілів військових, близько чверті з них зробили неповнолітні. Про це заявив голова Національної поліції Іван Вигівський. За його словами, підпали є результатом діяльності російських спецслужб, зокрема ФСБ РФ. Вигівський також наголосив на тому, що правоохоронні органи активно працюють над профілактикою серед дітей та молоді, пояснюючи їм правові та моральні наслідки таких вчинків.