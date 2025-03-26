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У Києві мешканець будинку стріляв у голову ОСББ. Поліція затримала нападника

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Києві мешканець будинку стріляв у голову ОСББ. Поліція затримала нападника
У результаті проведених заходів поліцейські виявили автомобіль нападника та затримали стрілка
фото: поліція Києва

На вулиці Йорданській чоловік здійснив декілька пострілів у місцевого мешканця та втік з місця події

Поліція затримала зловмисника, який вчинив стрілянину в Оболонському районі столиці. Як передає «Главком», про це повідомляє поліція Києва.

Унаслідок події поранення отримав місцевий житель. Його госпіталізовано до лікарняного закладу у тяжкому стані.

Так, у середу, 26 березня, о 14:35 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Йорданській невідомий здійснив декілька пострілів у місцевого мешканця та з місця події втік. 

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Ймовірно, у місцевого мешканця виник конфлікт з головою ОСББ. Як наслідок, зломивсник вистрілив у голову ОСББ
фото: Нацполіція, Telegram-канал «Життя Оболонь»

За вказаною адресою правоохоронці виявили 48-річного потерпілого з пораненнями голови, якого медики у тяжкому стані забрали до лікарняного закладу. Під час огляду місця події правоохоронці виявили стріляні гільзи. У місті було введено спеціальну поліцейську операцію та на пошуки зловмисника орієнтували усі наряди поліції.

У результаті проведених заходів поліцейські виявили автомобіль нападника та затримали стрілка. Ним виявися 52-річний киянин, з ним наразі тривають слідчі дії. 

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що, ймовірно, у місцевого мешканця виник конфлікт з головою ОСББ. Як наслідок, зломивсник вистрілив у голову ОСББ.

Нагадаємо, борг у $120 тис. обернувся стріляниною та побиттям: у Києві трьом чоловікам оголошено підозру за напад на іноземця. Кредитори, не дочекавшись повернення грошей, влаштували справжнє переслідування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.  

Слідчі прокуратури встановили, що іноземець, який займався бізнесом в Україні, вклав гроші трьох своїх знайомих у власну справу. Бізнес прогорів, тому повернути $120 тис. чоловік в обумовлені строки не зміг.

До слова, у Києві чоловік хотів вистрибнути з пʼятого поверху лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну організацію «Муніципальна охорона». 

Повідомляється, що охоронникам «Муніципальної охорони» разом із медперсоналом вдалося відволікти увагу чоловіка до приїзду його родичів та представників профільних служб. Завдяки спільним зусиллям вдалося попередити трагедію

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Теги: конфлікт поранення напад Київ

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