Історичний будинок у центрі Києва очистили від реклами (фото)



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Комунальники зняли рекламу з будинку на вул. Володимирській, 40/2 Фото: Олександр Смирнов, Facebook

Рекламні вивіски з цього будинку комунальники демонтують не вперше

Комунальники очистили від незаконної реклами будинок на вулиці Володимирській, 40/2, який є пам’ятником архітектури XIX століття.

Про це повідомив начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

З будинку, що знаходиться поряд зі станцією метро «Золоті ворота», зняли рекламні вивіски.

«Ворота пекла Огюста Родена по-київські – демонтовано», - прокоментував Смирнов.

Він також зазначив, рекламні вивіски з цього будинку комунальники демонтують не вперше.

«Сподіваюся, підприємці зрозуміють, що такому несмаку не місце в Києві», - додав чиновник.

Нагадаємо, з 22 листопада 2019 року вступили у дію зміни до Порядку розміщення вивісок у Києві.