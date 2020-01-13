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    Історичний будинок у центрі Києва очистили від реклами (фото)

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    Комунальники зняли рекламу з будинку на вул. Володимирській, 40/2 - Історичний будинок у центрі Києва очистили від реклами (фото)
    Комунальники зняли рекламу з будинку на вул. Володимирській, 40/2
    Фото: Олександр Смирнов, Facebook

    Рекламні вивіски з цього будинку комунальники демонтують не вперше

    Комунальники очистили від незаконної реклами будинок на вулиці Володимирській, 40/2, який є пам’ятником архітектури XIX століття.

    Про це повідомив начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

    З будинку, що знаходиться поряд зі станцією метро «Золоті ворота», зняли рекламні вивіски.

    «Ворота пекла Огюста Родена по-київські – демонтовано», - прокоментував Смирнов.

    Він також зазначив, рекламні вивіски з цього будинку комунальники демонтують не вперше.

    «Сподіваюся, підприємці зрозуміють, що такому несмаку не місце в Києві», - додав чиновник.

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    Історичний будинок у центрі Києва очистили від реклами (фото)
    Історичний будинок у центрі Києва очистили від реклами (фото)
    Історичний будинок у центрі Києва очистили від реклами (фото)
    Історичний будинок у центрі Києва очистили від реклами (фото)
    Історичний будинок у центрі Києва очистили від реклами (фото)
    Фото: Олександр Смирнов, Facebook

    Нагадаємо, з 22 листопада 2019 року вступили у дію зміни до Порядку розміщення вивісок у Києві.

    Київ чиновник КМДА будинок реклама
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