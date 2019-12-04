Київ наводить лад у рекламі: за місяць демонтовано майже 1,5 тис. засобів



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Комунальники демонтують незаконну рекламу

З вулиць міста зникло ще понад 400 банерів

Протягом листопада цього року у Києві демонтовано 1451 незаконний рекламний засіб, серед яких 631 одиницю демонтували їхні власники.

Так, було демонтовано наступні типи засоби у кількості: банер – 410; вивіска – 235; електронне табло – 9; елементи благоустрою – 1; конструкція на даху – 4; кронштейн – 104; лайтпостер, що стоїть окремо, – 30; прапор, прапорець – 13; телевізійний екран на фасаді – 3; тимчасова виносна спеціальна конструкція – 444; тумба, що стоїть окремо, – 21; холдер – 99; щит на фасаді – 4; щит, що стоїть окремо, – 73. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Як відомо, Правила розміщення рекламних засобів засновані на п’яти принципах: безпека, комфорт, естетичність, законність і доступність.

Окрім того, аби унеможливити розміщення наземних рекламних засобів у хаотичному порядку, визначені конкретні місця – крапки для їх монтажу, заборонено низку типів засобів на кшталт перетяжок-транспарантів, холдерів, штендерів тощо.

Правила уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри; велика увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП; у розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими (біл-бордами).

До слова, 22 листопада вступили в дію зміни до Порядку розміщення вивісок у Києві.