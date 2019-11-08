Із тротуарів у Києві комунальники прибрали десятки рекламних «спотикачів» (фото)



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Очищення тротуарів від незаконної реклами відбулося у Солом'янському районі Києва Фото: Солом'янська РДА

Дозволів на розміщення металевих штендерів на тротуарах підприємці не отримують

Вулиці Солом’янського району Києва очищають від незаконної реклами, яку встановлюють недобросовісні підприємці.

Про це повідомляє Солом’янська районна держадміністрація.

Було прибрано десятки незаконних конструкцій. Дозволів на розміщення таких металевих штендерів на тротуарах підприємці не отримують.

Зокрема, 6 листопада працівники відділу контролю за благоустроєм райдержадміністрації спільно з дорожниками та співробітниками поліції очистили від рекламного «сміття» такі вулиці:

вул. Освіти;

вул. Солом’янська;

вул. Василя Липківського;

вул. Преображенська;

просп. Повітрофлотський;

та на балансовій території Київського залізничного вокзалу.

Також інспектори склали на підприємців протоколи за ст. 152, а правоохоронці – за ст. 139, 140.