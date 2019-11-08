  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Із тротуарів у Києві комунальники прибрали десятки рекламних «спотикачів» (фото)

    • Розсилка
    Очищення тротуарів від незаконної реклами відбулося у Солом'янському районі Києва - Із тротуарів у Києві комунальники прибрали десятки рекламних «спотикачів» (фото)
    Очищення тротуарів від незаконної реклами відбулося у Солом'янському районі Києва
    Фото: Солом'янська РДА

    Дозволів на розміщення металевих штендерів на тротуарах підприємці не отримують

    Вулиці Солом’янського району Києва очищають від незаконної реклами, яку встановлюють недобросовісні підприємці.

    Про це повідомляє Солом’янська районна держадміністрація.

    Було прибрано десятки незаконних конструкцій. Дозволів на розміщення таких металевих штендерів на тротуарах підприємці не отримують.

    Зокрема, 6 листопада працівники відділу контролю за благоустроєм райдержадміністрації спільно з дорожниками та співробітниками поліції очистили від рекламного «сміття» такі вулиці:

    • вул. Освіти;
    • вул. Солом’янська;
    • вул. Василя Липківського;
    • вул. Преображенська;
    • просп. Повітрофлотський;
    • та на балансовій території Київського залізничного вокзалу.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Із тротуарів у Києві комунальники прибрали десятки рекламних «спотикачів» (фото)
    Із тротуарів у Києві комунальники прибрали десятки рекламних «спотикачів» (фото)
    Із тротуарів у Києві комунальники прибрали десятки рекламних «спотикачів» (фото)
    Із тротуарів у Києві комунальники прибрали десятки рекламних «спотикачів» (фото)
    Із тротуарів у Києві комунальники прибрали десятки рекламних «спотикачів» (фото)
    Із тротуарів у Києві комунальники прибрали десятки рекламних «спотикачів» (фото)
    Із тротуарів у Києві комунальники прибрали десятки рекламних «спотикачів» (фото)
    Із тротуарів у Києві комунальники прибрали десятки рекламних «спотикачів» (фото)

    Також інспектори склали на підприємців протоколи за ст. 152, а правоохоронці – за ст. 139, 140.

    Київ благоустрій реклама
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ