Від сьогодні у Києві змінився Порядок розміщення вивісок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для підприємців зменшилася кількість необхідних для розміщення вивісок документів

Від сьогодні, 22 листопада, вступають у дію зміни до Порядку розміщення вивісок у Києві. Про це повідомив начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

Він пояснив, що значать ці зміни для Києва та підприємців.

Зменшується кількість та складність документів, які подаються

«Раніше підприємцям потрібен був проект вивіски. Його замовляли у сертифікованих спеціалістів, надавали інженерні креслення, копію ліцензії розробника тощо. Зі змінами проект вивіски замінюється на ескіз вивіски, який подаватиметься в довільній формі: візуалізація, розміри, специфікація матеріалів та комп’ютерний макет фасаду «до-після» монтажу вивіски», - сказав Смирнов.

Уніфікація типів конструкцій

«Приємна новина для підприємців - додаємо новий тип - під кутом (кронштейн)! Якщо раніше для такої конструкції потрібно було оформлювати «Дозвіл», відтепер єдине, що від нього треба, - відповідати Порядку розміщення вивісок. Тобто від погоджувальної процедури переходимо до «заявницької». Також змінюємо складний опис типів конструкцій на зрозумілий з графічними прикладами», - повідомив Смирнов.

Синхронізація форматних зон

«До сьогодні це був перелік окремих вулиць та їх частин, площ та провулків, що дуже ускладнює візуальне сприйняття. Зараз це спрощений перелік вулиць, які описують межі форматних зон», - розповів Смирнов.

Він зазначив, що все це можна зробити онлайн, а не «бігати з папірцями».