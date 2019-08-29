Із грального закладу на проспекті Перемоги з «боєм» демонтували рекламу (фото, відео)



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Охоронці закладу не давали комунальникам провести демонтаж незаконної реклами Фото: Олександр Смирнов, Facebook

Комунальникам за допомогою поліції вдалося провести демонтаж незаконних вивісок

Сьогодні, 29 серпня, з грального закладу на проспекті Перемоги, 33 у Києві комунальники демонтували рекламні конструкції.

Про це повідомив начальник управління з питань реклами Київської міської держадміністрації Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

Охоронці закладу намагалися завадити комунальникам провести демонтажні роботи.

«Чергова лотограйка, тепер - на проспекті Перемоги 33, розповідає нам про «букву закону». Силою намагаються зняти наших демонтажників зі сходів та навчають, як кому треба працювати», - розповів Смирнов.

Комунальникам довелося кликати на допомогу поліцію. «Дякуючи Національній поліції України, цей безлад змогли втихомирити», - повідомив Смирнов.

Крім того, за його словами, вночі повторно демонтували лото на Шота Руставелі 15-б. «Не пройшло й місяця з попереднього демонтажу», - зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно з будівлі грального закладу на вул. Героїв Дніпра, 3-а в Оболонському районі Києва демонтували 21 рекламну конструкцію.