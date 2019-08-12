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    З грального закладу на Оболоні комунальники демонтували 21 вивіску (фото)

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    Будівля обліплена рекламними вивісками - З грального закладу на Оболоні комунальники демонтували 21 вивіску (фото)
    Будівля обліплена рекламними вивісками
    Фото: Олександр Смирнов, Facebook

    Київ очищують від нав'язливої реклами

    З будівлі грального закладу на вул. Героїв Дніпра, 3-а в Оболонському районі Києва демонтували 21 рекламну конструкцію. Про це повідомив начальник управління з питань реклами Київської міської держадміністрації Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

    «Лотозабава вже давно не забава… Особливо, коли їх вивіски видно з космосу. Тому поступово прибираємо цей хаос з міста. І прямо зараз працюємо над фасадом по вул. Героїв Дніпра, 3-а», - написав він.

    Смирнов зазначив, що 21 рекламна конструкція умістилася на цій будівлі. «І мені здається, що вона дуже нагадує мавзолей Леніна. Сподіваюся, що всередині тільки «однорукі бандити», - додав він.

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    Як повідомлялося, протягом липня у Києві демонтовано 1325 незаконних рекламних засобів, серед яких 843 одиниці демонтували їхні власники. 

    У січні-червні 2019 року в столиці демонтовано 8529 незаконних рекламних засобів, серед яких 5558 одиниць демонтували їхні власники.

    Упродовж 2018 року в Києві було демонтовано 16 805 рекламних конструкцій.

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